Иногда достаточно одного слова, чтобы понять, насколько сильно русский язык влияет на нашу речь. "Простроченный" – это слово кажется привычным, но украинский язык предлагает другой вариант, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как правильно: продукт прострочений" или "протермінований"?

Некоторые языковые ошибки встречаются не в учебниках, а на ценниках, в чеках и в повседневных разговорах. Именно такова история слова "прострочений", которое давно стало привычным, но не совсем соответствует литературной норме.

Если речь идет о продукте, лекарстве, документе или другом предмете, у которого истек установленный срок использования или действия, украинский язык рекомендует употреблять слово "протерминований".

Это слово образовано от существительного "термін", которое пришло в украинский язык через европейские языки от латинского terminus – "предел", "конец", "определенный рубеж".

Отсюда и современные значения:

термін придатності – время, до которого товар можно использовать;

– время, до которого товар можно использовать; протермінувати – пропустить установленный срок;

– пропустить установленный срок; протермінований – тот, у которого этот срок уже истек.

От слова "термин" образовались и другие знакомые нам слова: терміновий, терміново, термінувати, термінологія.

Почему слово "прострочений" вызывает замечания?

На первый взгляд, оно кажется вполне украинским, ведь связано со словом "строк". Это слово действительно является исконно украинским и имеет несколько значений. В частности, это:

определенный отрезок времени;

установленный момент или дата;

в более древнем значении – определенный период службы или работы по найму.

Однако прилагательное "прострочений" происходит от глагола "прострочити" в значении "пропустить установленный срок". Именно этот глагол возник в украинском языке под влиянием русского "просрочить", поэтому лингвисты рекомендуют отдавать предпочтение словам "протерминувати " и "протерминований".

В то же время слово "прострочений" настолько распространилось, что его можно встретить в словарях и устной речи. Поэтому оно не считается грубой ошибкой, однако в литературной, официально-деловой и публицистической речи уместнее использовать "просроченный".

Интересный факт! Не все знают, что глагол "прострочить" имеет еще одно, более древнее значение – прошить что-либо строчкой на швейной машинке, то есть проложить шов. Именно в этом значении он является исконно украинским словом и не вызывает никаких замечаний.

Итак, правильно сказать:

протермінований паспорт;

протермінований договір;

протерміновані ліки;

товар із закінченим терміном придатності;

документ утратив чинність (если истек срок его действия).

В следующий раз, когда возьмете в руки упаковку молока или лекарств, обратите внимание не только на дату, но и на слово, которым описываете товар. Вместо привычного "просроченный" лучше сказать – "протермінований" или " із закінченим терміном придатності". Именно эти варианты соответствуют современному украинскому литературному языку.