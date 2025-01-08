Сприятиме вступу і проходженню практики: Рада ухвалила закон про розвиток волонтерства в освіті

Верховна Рада погодила у другому читанні законопроєкт про сприяння розвитку волонтерства серед тих, хто здобуває освіту. Він також стосується закріплення права волонтерів на визнання компетентностей.

Закон про розвиток волонтерства в освіті став першим ухваленим нардепами у 2025 році. Ініціативу підтримали 298 народних обранців, зазначає 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.

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Що передбачає закон про розвиток волонтерства в освіті

Цей ухвалений закон передбачає:

визнання результатів волонтерства студентів за практику, якщо воно відповідає напрямку навчання;

видачу офіційного документа, який підтверджує участь у волонтерській діяльності;

вплив волонтерського досвіду на вступ до закладів освіти через мотиваційні листи;

зобов'язання керівників навчальних закладів підтримувати волонтерські ініціативи та залучати учнів до волонтерства.

Волонтерство – це не лише безоплатна допомога, це розвиток відповідальності за майбутнє своєї країни з дитинства,

– зауважив Бабак.

Імплементація закону повинна сприяти розвитку культури соціальної відповідальності серед учасників освітнього процесу, що сприятиме розвитку практичних навичок і соціальної та громадянської компетенцій в молоді. Це відповідно сприятиме покращенню її соціальної та економічної інтеграції в суспільство та ринок праці.