Сприятиме вступу і проходженню практики: Рада ухвалила закон про розвиток волонтерства в освіті
Верховна Рада погодила у другому читанні законопроєкт про сприяння розвитку волонтерства серед тих, хто здобуває освіту. Він також стосується закріплення права волонтерів на визнання компетентностей.
Закон про розвиток волонтерства в освіті став першим ухваленим нардепами у 2025 році. Ініціативу підтримали 298 народних обранців, зазначає 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.
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Що передбачає закон про розвиток волонтерства в освіті
Цей ухвалений закон передбачає:
- визнання результатів волонтерства студентів за практику, якщо воно відповідає напрямку навчання;
- видачу офіційного документа, який підтверджує участь у волонтерській діяльності;
- вплив волонтерського досвіду на вступ до закладів освіти через мотиваційні листи;
- зобов'язання керівників навчальних закладів підтримувати волонтерські ініціативи та залучати учнів до волонтерства.
Волонтерство – це не лише безоплатна допомога, це розвиток відповідальності за майбутнє своєї країни з дитинства,
– зауважив Бабак.
Імплементація закону повинна сприяти розвитку культури соціальної відповідальності серед учасників освітнього процесу, що сприятиме розвитку практичних навичок і соціальної та громадянської компетенцій в молоді. Це відповідно сприятиме покращенню її соціальної та економічної інтеграції в суспільство та ринок праці.
- Раніше ми інформували про те, що у Раді запропонували з метою спрощення визнання результатів навчання, здобутих за кордоном громадянами України, внести зміни до закону "Про повну загальну середню освіту". Що передбачає ініціатива, читайте за посиланням.