Рада ухвалила закон про вступну кампанію-2023: які предмети на НМТ складатимуть випускники

Верховна Рада України 23 лютого погодила законопроєкт 8228-1. Він визначає правила вступної кампанії у 2023 році.

Про це сповістив очільник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. І додав, що перелік предметів, які складатимуть випускники на НМТ-2023 не зміниться.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Які предмети на НМТ складатимуть випускники

Бабак повідомив, що український парламент ухвалив проєкт 8228-1 у другому читанні і в цілому як закон.

Він уточнив, що для абітурієнтів все залишається без змін. На НМТ-2023 вони складатимуть українську мову і математику обов'язково і ще 3-й предмет – на вибір.

"За" урядовий проєкт Закону України, який визначає формат вступу у 2023 році проголосували 285 депутатів, додав очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

Учні 11-х класів звільняються від складання ДПА. Вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ,

– повідомив міністр.

І уточнив, що НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова і математика. Також один – на вибір вступника: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Надважливо, що тестування відбуватиметься протягом одного дня. Безпека була, є і буде на першому місці,

– додав Шкарлет.

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