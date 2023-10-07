Всеукраїнський диктант національної єдності: чому змінили дату і як відбудеться цього року

Традиційно Всеукраїнський диктант національної єдності проводили 9 листопада, втім цього року його писатимуть 27 жовтня. Так сталося через те, що Українська православна церква перейшла на новоюліанський календар.

Про це в ефірі телемарафону розповіла виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько. Вона повідомила, чи матиме Радіодиктант цього року якісь особливості.

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Чому перенесли дату Радіодиктанту

Шелудько пояснила, що дата змінена, оскільки Українська православна церква перейшла на новоюліанський календар і змістилися церковні свята. Таким чином, і день вшанування Преподобного Нестора Літописця, а саме в цей день в нашій країні завжди святкують День української писемності та мови, теж змістився.

Саме до Дня української писемності та мови ми готуємо диктант національної єдності, тому ось таке відбулося зміщення. Цього року ми вже маємо звикати потроху, тому що дуже багато свят змістилося – і це один із них. Тому Радіодиктант писатимуть раніше, але я не думаю, що це стане на заваді долучитися до цього флешмобу,

– наголосила Шелудько.

Вона також повідомила, що у 2022 році до Всеукраїнського диктанту національної єдності долучилося близько 30 тисяч осіб. Вони надсилали листи як паперові, так і електронні. Шелудько сподівається, що цього року буде ще більше учасників.

Де можна буде слухати трансляцію диктанту

Радіодиктант національної єдності будуть проводити 27 жовтня з 11:00 до 12:00.

Радіодиктант будуть транслювати в ефірах:

Українського Радіо;

Радіо Культура;

Суспільного Мовлення.

Також будуть трансляції на телеканалі "Суспільне Культура", на ютуб-каналі Українського Радіо й на фейсбук-сторінках Суспільного Мовлення.

Українці зможуть долучитися до написання диктанту протягом доби. Результати ж обіцяють оголосити у грудні 2023 року.

Ми оприлюднимо правильний текст після того, як відправлять усі листи в електронному або паперовому варіанті. Їх можуть перевіряти два або три тижні, у залежності від того, скільки людей братиме участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності. Я думаю, що у грудні ми зможемо оголосити переможців,

– заявила Шелудько.