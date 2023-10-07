Об этом в эфире телемарафона рассказала исполнительная продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько. Она сообщила, будет ли у Радиодиктанта в этом году какие-то особенности.

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Почему перенесли дату Радиодиктанта

Шелудько пояснила, что дата изменена, поскольку Украинская православная церковь перешла на новый юлианский календарь и сместились церковные праздники. Таким образом, и день чествования Преподобного Нестора Летописца, а именно в этот день в нашей стране всегда празднуют День украинской письменности и языка, тоже сместился.

Именно ко Дню украинской письменности и языка мы готовим диктант национального единства, поэтому произошло смещение. В этом году мы уже должны привыкать понемногу, потому что очень много праздников сместилось – и это один из них. Поэтому Радиодиктант будут писать раньше, но я не думаю, что это помешает приобщиться к этому флешмобу,

– подчеркнула Шелудько.

Она также сообщила, что в 2022 году к Всеукраинскому диктанту национального единства присоединилось около 30 тысяч человек. Они посылали письма как бумажные, так и электронные. Шелудько надеется, что в этом году будет еще больше участников.

Обратите внимание! Радиодиктант национального единства будут проводить 27 октября с 11:00 до 12:00.

Где можно будет слушать трансляцию диктанта

Радиодиктант будут транслировать в эфирах:

Украинского Радио;

Радио Культура;

Общественного Вещания.

Также будут трансляции на телеканале "Общественное Культура", на ютуб-канале Украинского Радио и на фейсбук-страницах "Суспильного".

Украинцы смогут приобщиться к написанию диктанта в течение суток. Результаты обещают объявить в декабре 2023 года.

Мы обнародуем правильный текст после отправки всех писем в электронном или бумажном варианте. Их могут проверять две или три недели, в зависимости от того, сколько людей будет участвовать во Всеукраинском диктанте национального единства. Я думаю, что в декабре мы сможем объявить победителей,

– заявила Шелудько.