Шанси мінімальні, а наслідки – катастрофічні: чому не варто намагатися схитрувати на НМТ

Доброчесність є однією з базових вимог національного мультипредметного тесту. Які б історії ви не чули від старших друзів, не намагайтеся обманути систему.

З року і рік трапляються випускники, які твердо переконані в тому, що зможуть обманути систему та обов'язково знайдуть нагоду списати. Кожного разу подібні спроби виявляють, але все одно подекуди ширяться легенди про те, як комусь вдалося зіграти проти правил.

Читайте також На НМТ-2023 зареєструвалося понад 280 тисяч осіб: який предмет на вибір складатимуть найчастіше

Чому це неможливо та як важливо покладатися на власні знання та хист, а не на обман – розповідає 24 Канал.

Жорсткий контроль на всіх етапах

Пронести з собою гаджет в кабінет, де буде відбуватися НМТ – майже неможливо. Огляд на вході та можливість використання металодетекторів зроблять шанси на успіх меншими за мінімальні.

Навіть якщо вам вдасться пронести якийсь гаджет, ви не зможете вільно користуватися ним, тож логічність самого ризику підпадає під сумнів.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Інспектори усе побачать

Якщо ви після років у школі свято переконані у тому, що можливо непомітно списати – ви абсолютно нічого не знаєте про спостереження за учнями. Якщо вам колись вдавалося списати, це вдавалося виключно завдяки тому, що педагог вас шкодував.

Інспектори, які наглядатимуть за доброчесністю на НМТ, добре натреновані виявляти тих, хто вирішив грати не за правилами. Окрім того, інші учні у кабінеті точно не потерплять подібних вибриків. Списати на обмеженому просторі, коли за вами спостерігає стільки пар очей, неможливо навіть теоретично.

Ціна надто висока

Як тільки недоброчесність учня буде виявлена (а це трапиться обов'язково), його попросять покинути центр складання НМТ, а результати його тесту анулюють. Відповідно, автоматично стає неможливим вступ у будь-який виш.

Не ризикуйте своїм майбутнім заради ефемерної можливості дізнатися правильну відповідь. Покладайтеся лише на свої сили та відповідально готуйтеся до іспиту.