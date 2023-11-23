Вихователям дитячих садків в Україні мають намір скоротити робочий час. Вони працюватимуть 30 годин на тиждень.

Про це йдеться у законопроєкті про реформу дошкільної освіти. Його зараз готують до розгляду у другому читанні у парламенті.

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Вихователям дитсадків скоротять робочий час

Відповідно до документа, вихователі матимуть скорочену тривалість робочого часу. У 30 годин на тиждень при цьому мають вмістити навчальну, виховну, методичну, організаційну роботу та іншу педагогічну діяльність.

Очільники та вихователі-методисти дитсадків також матимуть скорочену тривалість робочого часу. Вони працюватимуть 36 годин на тиждень у межах однієї тарифної ставки.

Вихователі при цьому отримуватимуть щорічну основну оплачувану відпустку на 56 днів. Помічники вихователів відпочиватимуть 28 днів.

Натомість помічникам вихователів спеціальних дитсадків, інклюзивних, спеціальних груп інших садків надаватимуть ще щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці на 7 днів.

Протягом робочого дня педагогам у дитсадках надаватимуть перерву для відпочинку й харчування на щонайменше 45 хвилин.

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В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти