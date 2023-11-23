Про це розповів ініціатор законопроєкту про реформу дошкільної освіти нардеп Володимир Воронов. І уточнив: щонайменше один такий центр повинен з'явитися у кожній територіальній громаді.
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В Україні створять центри підтримки батьків дошкільнят
У таких центрах батьки дошкільнят зможуть отримати педагогічну та психологічну допомогу.
Також у центрах надаватимуть консультацію. Батьки зможуть навіть пройти спеціалізовані курси та семінари та обмінятися досвідом з іншими батьками.
Розробник ідеї сподівається, що такі центри стануть особливо корисними для батьків, діти яких не відвідують дитсадки.
Також такі центри підтримки зможуть надавати кураторські послуги у діяльності сімейних садків.
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В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти
- В Освітньому комітеті ВРУ готують до другого читання законопроєкт № 8030, який впроваджує реформу дошкільної освіти.
- Документ передбачає, що кожна дитина в Україні має мати можливість здобувати якісну сучасну дошкільну освіту.
- Батьки зможуть сподіватися на територіальну доступність дитсадка та справедливу черговість зарахування дітей до навчального закладу.
- Освітній простір для дітей та освітян має бути безпечним, здоровим, інклюзивним, розвивальним та цифровим.