Про це у "Сніданку з 1+1" розповіла переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2023 у номінації "Дошкілля" Вікторія Душина. При цьому поділилася своїми думками щодо покращення сфери.

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Душина вже понад 20 років присвячує своє життя дошкільнятам. Вона каже: зараз вихователі мають більше свободи у виборі освітніх програм, тож можуть креативити ще більше.

Все ж серйозним є кадрове питання. Середній вік вихователя – 50 років. Молоді спеціалісти не надто спішать йти працювати у дитсадки, адже зарплата становить 5 – 7 тисяч гривень.

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Вікторія Душина працює у дитсадку Харкова. У ньому застосовує метод проєктів. Діти повинні вчитися розв'язувати незначні життєві проблеми. Наприклад, нещодавно дитсадок організував осінній ярмарок. Діти виготовляли коробки, малювали картинки, вивчали овочі та фрукти, дізнавалися про традиційні українські ігри.

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Вікторія Душина також заявила, що хоче розвивати тему інклюзивності. Колектив дитсадка Вікторії планує витратити кошти від премії – 1 мільйон гривень – на організацію центру розвитку дітей з особливими освітніми потребами.