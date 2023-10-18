Об этом в "Завтраке с 1+1" рассказала победительница Global Teacher Prize Ukraine 2023 в номинации "Дошколия" Виктория Душина. При этом поделилась своими мыслями по улучшению сферы.

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Душина уже более 20 лет посвящает свою жизнь дошкольникам. Она говорит: сейчас воспитатели имеют больше свободы в выборе образовательных программ и могут креативить еще больше.

Все же серьезным является кадровый вопрос. Средний возраст воспитателя – 50 лет. Молодые специалисты не слишком спешат идти работать в детсады, ведь зарплата составляет 5 – 7 тысяч гривен.

Как креативит лучшая воспитательница Украины 2023

Виктория Душина работает в детском саду Харькова. В нём применяет метод проектов. Дети должны учиться решать незначительные жизненные проблемы. Например, недавно садик организовал осеннюю ярмарку. Дети изготовляли коробки, рисовали картинки, изучали овощи и фрукты, узнавали традиционные украинские игры.

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Виктория Душина заявила, что хочет развивать тему инклюзивности. Коллектив детсада Виктории планирует потратить средства от премии – 1 миллион гривен – на организацию центра развития детей с особыми образовательными потребностями.