Как именно – рассказал учитель истории Украины и всемирной истории Евгений Шелест. Он создает задачи для своих учеников с учетом их предпочтений и даже талантов.

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Как интересно разнообразить уроки истории

Учитель, в частности, предложил на уроках детям интересные интерактивные методы работы:

агитационные плакаты "Голосуйте за Хмельницкого";

макеты для сторис на тему Первой мировой войны;

собственноручно созданы трипольские кувшины.

Также Шелест не боится разрешать школьникам проводить уроки. Напротив – мотивирует их погрузиться в тему и заинтересовывает. Ученики при этом учатся проводить параллели, искать взаимосвязи и понимать материал.

Нынешняя ситуация в Украине заставляет искать альтернативные способы обучения. Такие, как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.



Учит педагог креативить детей и презентациями и рефератами. А любимым методом работы Евгения с учениками есть мемы. Так он "оживляет" историю. Юмор помогает детям в учебе, считает он.

Шелест при этом не скрывает: в современных реалиях нести ответственность за историю Украины – большое бремя.