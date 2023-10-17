Як саме – розповів учитель історії України та всесвітньої історії Євгеній Шелест. Він створює завдання для своїх учнів з урахуванням їхніх уподобань і навіть талантів.

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Як цікаво урізноманітнити уроки історії

Учитель, зокрема, запропонував на уроках дітям цікаві інтерактивні методи роботи:

агітаційні плакати "Голосуйте за Хмельницького";

макети для сторіз на тему Першої світової війни;

власноруч створені трипільські глечики.

Також Шелест не боїться дозволяти школярам проводити уроки. Навпаки – мотивує їх зануритись у тему й зацікавлює. Учні при цьому вчаться проводити паралелі, шукати взаємозв'язки і справді розуміти матеріал.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Вчить педагог креативити дітей і презентаціями та рефератами. А улюбленим методом роботи Євгенія з учнями є меми. Так, він "оживляє" історію. Гумор допомагає дітям у навчанні, вважає він.

Шелест при цьому не приховує: в сучасних реаліях нести відповідальність за історію України – великий тягар.