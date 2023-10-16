Сітек каже, що менторську роботу розпочали із формування в учнів поваги одне до одного та до наставників. Згодом почали покращувати рівень комунікації.

Ми помітили, що в учнів є багато зон розвитку, речей, які варто покращувати. Також є багато того, що в них класно виходить, і потрібно це підсилити,

– уточнив він.

І розповів про ще один важливий етап нашого менторства у школі – впровадження курсу уроків щастя. Його потребують усі діти.

Ми, ментори, змогли дати учням інструмент, за допомогою якого вони поглиблюють своє розуміння щастя та знаходять його у простих речах,

– каже Сітек.

Він також додав, що учні люблять менторство та цінують те, що до них ставляться, як до дорослих. Під час такої взаємодії можна побачити сильні сторони та зони розвитку наших учнів.

Дітям подобається брати на себе відповідальність, але вони не люблять принцип тотального контролю. Тому принцип рівності, який ми практикуємо в менторстві, допомагає дітям розвинути впевненість у собі та готовність діяти,

– вважає молодий педагог.

Також він переконаний: треба змінювати підходи до освіти. Треба зосередитися на формуванні особистостей. Також дуже важливо надихати школярів.

Я вірю, що саме освіта здатна змінити світ,

– резюмував Петро Сітек.

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