Сітек вважає, що його суперсила – не приховувати свої почуття перед учнями. Він викладає дебати та менторство. Їх вважає ключовими у формуванні особистості школяра.
Дивіться також 23-річний львів'янин переміг на Global Teacher Prize Ukraine 2023: як він руйнує стереотипи
У чому унікальність викладання Петра Сітека
Під час уроку вчитель організовує палкі дискусії між учнями у невимушеній атмосфері. Теми обирає завжди важливі та проблематичні.
Менторство вкрай актуальне в наш час. Адже на дітей, які зараз навчаються в школі, чекає важлива участь у творенні майбутнього нашої країни. Тому вже зараз важливо допомогти їм здобути інструменти, що допоможуть підсилити їхню особистість та проявити потенціал лідерства,
– заявив учитель.
І додав, що менторство для нього – це про гуманістичну педагогіку та ставлення до дітей за принципом "рівний-рівний", про наставництво та навчання.
Ментор може ділитися досвідом і навчати чогось дітей. І класно, коли він може пояснити дітям свою експертність та компетентність, тобто чому вони повинні дослухатися до нього. Ментор – це психолог,
– вважає молодий педагог.
Кого навчає ментор
Сітек працює з учнями середньої і старшої школи. Зокрема, зараз із семикласниками.
За рік нашої співпраці вони прокачували себе, свою команду, самоврядування, власні проєкти й акти соціальної дії. За цей час я зрозумів, якою сильною є потреба учнів у менторстві. Діти хочуть підтримки, віри в них, хочуть бути почутими,
– наголошує один із найкращих вчителів України 2023.
При цьому каже: вирішили розширити цей досвід вже й на п'ятикласників, хоча працювати з молодшими учнями важче. А вже із 7 – 8-го класу учні можуть спілкуватися із менторами сам на сам.
Наша головна мета не в тому, щоб опікуватися учнями, а в тому, щоб підсилити їх своїм прикладом та наставництвом,
– уточнює Сітек.
Як відбуваються уроки поваги, довіри та щастя
Сітек каже, що менторську роботу розпочали із формування в учнів поваги одне до одного та до наставників. Згодом почали покращувати рівень комунікації.
Ми помітили, що в учнів є багато зон розвитку, речей, які варто покращувати. Також є багато того, що в них класно виходить, і потрібно це підсилити,
– уточнив він.
І розповів про ще один важливий етап нашого менторства у школі – впровадження курсу уроків щастя. Його потребують усі діти.
Ми, ментори, змогли дати учням інструмент, за допомогою якого вони поглиблюють своє розуміння щастя та знаходять його у простих речах,
– каже Сітек.
Він також додав, що учні люблять менторство та цінують те, що до них ставляться, як до дорослих. Під час такої взаємодії можна побачити сильні сторони та зони розвитку наших учнів.
Дітям подобається брати на себе відповідальність, але вони не люблять принцип тотального контролю. Тому принцип рівності, який ми практикуємо в менторстві, допомагає дітям розвинути впевненість у собі та готовність діяти,
– вважає молодий педагог.
Також він переконаний: треба змінювати підходи до освіти. Треба зосередитися на формуванні особистостей. Також дуже важливо надихати школярів.
Я вірю, що саме освіта здатна змінити світ,
– резюмував Петро Сітек.
Дивіться також Незламна вчителька з Харківщини пережила полон і перемогла на Global Teacher Prize Ukraine 2023
Хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2023
- В Україні назвали переможців Національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2023. Їх п'ятеро.
- У номінації "Дошкілля" перемогла Вікторія Душина – вихователька дитсадка з Харкова.
- У номінації "Вибір серцем" – Катерина Якушевська – логопед дитсадка №103 у Миколаєві, який зруйнували росіяни.
- У номінації "Незламність" нагородили Ларису Фесенко з села Лісна Стінка, що на Харківщині. Вона пережила російський полон.
- У номінації "Новатори" найкращим став учитель фізики Максим Гвоздецький із Запоріжжя.
- А у номінації "Молодий вчитель" – 23-річний Петро Сітек зі Львова – учитель громадянської освіти.