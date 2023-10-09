Премію педагог отримав за новітні підходи у викладанні з елементами лідерства та менторства. Вчитель викладає в одній з львівських шкіл.

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23-річний львів'янин переміг на Global Teacher Prize Ukraine 2023

Однією з особливостей його викладання є те, що Петро вчить учнів не приховувати почуттів. Зокрема, наголошує, що кожна людина може відчувати сум, радість, невдоволення, задоволення. Його уроки часто відбуваються у неформальній атмосфері. Педагог присвячує заняття важливим темам сьогодення.

Петро викладає дебати і менторство і вважає, що вони важливі у формуванні особистості учня. Вчитель також переконаний, що треба змінювати підходи до освіти.

Сконцентруватися на тому, яких особистостей ми допомагаємо формувати. А не на знаннях, які вони здобувають. Оскільки в цій справі головне надихнути, і тоді вже ніхто не зможе зупинити людей, які хочуть здобути знання. Я вірю, що саме освіта здатна змінити світ,

– писав Сітек у заявці.

До слова, відзнаку йому вручала перша леді України Олена Зеленська.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Сітек також отримав грант на мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії.

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Що відомо про Global Teacher Prize Ukraine Це щорічна національна премія для вчителів – агентів освітніх змін. Її з 2017 року в Україні організовує громадська спілка "Освіторія". Премія має на меті відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, а також акцентувати на важливості педагогів в Україні. Цьогоріч Global Teacher Prize Ukraine зібрала понад пів тисячі історій вчителів з усієї України.

Хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2023