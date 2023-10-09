Премию педагог получил за новые подходы в преподавании с элементами лидерства и менторства. Учитель преподает в одной из львовских школ.
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23-летний львовянин победил на Global Teacher Prize Ukraine 2023
Одной из особенностей его преподавания является то, что Петр учит учащихся не скрывать чувства. В частности, отмечает, что каждый человек может испытывать печаль, радость, недовольство, удовольствие. Его уроки часто проходят в неформальной атмосфере. Педагог посвящает занятия важным темам.
Петр излагает дебаты и менторство и считает, что они важны в формировании личности учащегося. Учитель также уверен, что нужно менять подходы к образованию.
Сконцентрироваться на том, какие личности мы помогаем формировать. А не на знаниях, которые они получают. Поскольку в этом деле главное вдохновить, и тогда уже никто не сможет остановить людей, желающих получить знания. Я верю, что именно образование способно изменить мир,
– писал Ситек в заявке.
Кстати, награду ему вручала первая леди Украины Елена Зеленская.
Ситек также получил грант на миллион гривен на воплощение своей образовательной мечты.
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Что известно о Global Teacher Prize Ukraine
Это ежегодная национальная премия для учителей – агентов образовательных изменений.
Ее с 2017 года в Украине организует общественный союз "Освіторія".
Премия имеет целью отметить достижения учителя не только относительно своих учеников, но и общества, а также акцентировать на важности педагогов в Украине.
В этом году Global Teacher Prize Ukraine собрала более полутысячи историй учителей со всей Украины.
Кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2023
- В Украине объявили победителей Национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2023.
- 5 победителей получили грант на миллион гривен каждый.
- В номинации "Дошколия" отметили Викторию Душину – воспитательницу садика из Харькова.
- В номинации "Выбор сердцем" наградили Екатерину Якушевскую – логопеда садика №103 в Николаеве. Учебное заведение ракетой уничтожили россияне.
- В номинации "Несокрушимость" победу одержала Лариса Фесенко из села Лесная Стенка Харьковской области. Женщина пережила русский плен.
- В номинации "Новаторы" лучшим признали учителя физики Максима Гвоздецкого из Запорожья.
- А в номинации "Молодой учитель" победил 23-летний Петр Ситек из Львова – учитель гражданского образования.