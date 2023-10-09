Читайте 5 учителей получили премию Global Teacher Prize Ukraine 2023
Учительница Лариса Фесенко победила на Global Teacher Prize Ukraine 2023
Педагогиня победила в номинации "Несокрушимость". Она отметила, что 24 февраля 2022 года была на работе. Директор все время координировала работу учителей.
Мы делали все возможное и невозможное. В наше село оккупанты наведывались не так часто. Мы могли закончить учебный год по украинской программе в дистанционном режиме. О том, что попаду в плен, даже в страшных снах не представляла. Перед глазами пробежала вся моя жизнь,
– рассказала победительница премии.
Российские оккупанты сказали педагогине, что она больше не вернется на свою работу.
Сказали: "Забудьте все, вас уже нет". Но я рассказывала сокамерницам о своей школе, как мне там хорошо работалось,
– вспомнила она.
Лариса Фесенко также рассказала: педагоги учат детей развиваться, овладевать разными навыками, иметь свое личное мнение, любить Украину и быть патриотами своего государства.
К слову, награду преподавательнице вручила парамедикиня Юлия Паевская с позывным "Тайра", которая также пережила российский плен.
"Тайра" при этом подчеркнула: россияне, когда заходили в наши города и поселки, шли в школы и библиотеки. Забирали наши украинские книги, учебники, даже вышиванки и флаги. Первой их целью были волонтеры и учителя, потому что именно культура формирует нацию.
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Кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2023
- В Украине объявили победителей Национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2023.
- 5 победителей получили грант на миллион гривен каждый.
- В номинации "Дошколия" отметили Викторию Душину – воспитательницу садика из Харькова.
- В номинации "Выбор сердцем" наградили Екатерину Якушевскую – логопеда садика №103 в Николаеве. Учебное заведение ракетой уничтожили россияне.
- В номинации "Несокрушимость" победу одержала Лариса Фесенко из села Лесная Стенка Харьковской области. Женщина пережила русский плен.
- В номинации "Новаторы" лучшим признали учителя физики Максима Гвоздецкого из Запорожья.
- А в номинации "Молодой учитель" победил 23-летний Петр Ситек из Львова – учитель гражданского образования.