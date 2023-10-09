Вона стала однією з 5 найкращих педагогів цьогоріч. Вчителька, як і інші, отримала грант на мільйон гривень.

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Вчителька Лариса Фесенко перемогла на Global Teacher Prize Ukraine 2023

Педагогиня перемогла у номінації "Незламність". Вона зазначила, що 24 лютого 2022 року була на роботі. Директорка весь час координувала роботу вчителів.

Ми робили усе можливе і неможливе. У наше село окупанти навідувались не так часто. Ми мали змогу закінчити навчальний рік за українською програмою у дистанційному режимі. Про те, що потраплю у полон, навіть у страшних снах не уявляла. Перед очима пробігло усе моє життя,

– розповіла переможниця премії.

Російські окупанти сказали педагогині, що вона більше не повернеться на свою роботу.

Сказали: "Забудьте все, вас уже немає". Але я розповідала співкамерницям про свою школу, як мені там добре працювалося,

– пригадала вона.

Лариса Фесенко також розповіла: педагоги вчать дітей розвиватися, опановувати різні навички, мати свою особисту думку, любити Україну та бути патріотами своєї держави.

До слова, нагороду викладачці вручила парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра", яка також пережила російський полон.

"Тайра" при цьому наголосила: росіяни, коли заходили у наші міста та селища, йшли до шкіл та бібліотек. Забирали наші українські книжки, підручники, навіть вишиванки та прапори. Першою їх ціллю були волонтери та вчителі, бо саме культура формує націю.

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Хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2023