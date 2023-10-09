Педагогиня отримала також грант у розмірі 1 мільйона гривень. Переможців премії нагородили в ефірі національного телемарафону.

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Якими є завдання вихователів в Україні

Вихователька харківського дитсадка Вікторія Душина отримала нагороду у номінації "Дошкілля". Вона зізналася: її 24 лютого тривало майже три тижні. Почалося о 5-й ранку, коли зателефонувала мама.

Я прийшла з дітьми у свій дошкільний заклад, де прожила ці три тижні. Коли ми приїхали у село, дітей було багато, учням було чим займатися, школи хоч якось працювали, а дитячі садки – ні",

– розповіла вихователька.

І додала, що попросила у сільського голови виділити приміщення для проведення занять із дошкільнятами.

Вихователі важливі, тому що без їх праці в школі вчителям буде важко далі працювати. У дошкіллі закладають такі речі як любов, вміння піклуватися, допомагати, ділитися. Вони потрібні далі у житті,

– наголосила Душина.

І зазначила: завдання вихователів – навчити дітей любити Україну, свою мову та піклуватися один про одного. Але є ще і надзавдання – виховати духовно зрілу націю, яка буде рухатися у тому напрямку, в якому вважатиме за потрібне.

Наші діти повинні вирости вільними людьми у вільній країні,

– резюмувала Душина.

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Що розповів про педагогиню Оксен Лісовий

Міністр освіти Оксен Лісовий розповів: Вікторія після вимушеного переїзду в область створила у бібліотеці місцевого клубу садок для малечі, які так само тікали від війни. Згодом вже у Харкові продовжила підтримувати дітей та їхніх батьків.

Навіть у межах онлайн-навчання вихователька придумувала різноманітні форми взаємодії з дітьми. Також із дітьми підтримувала ЗСУ. Вони разом у садку пекли та пригощали піцою прикордонників, малювали листівки та створювали обереги для військових, вчили пісні, вірші та декламували їх солдатам.

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