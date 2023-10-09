Педагогиня отримала також грант у розмірі 1 мільйона гривень. Переможців премії нагородили в ефірі національного телемарафону.
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Якими є завдання вихователів в Україні
Вихователька харківського дитсадка Вікторія Душина отримала нагороду у номінації "Дошкілля". Вона зізналася: її 24 лютого тривало майже три тижні. Почалося о 5-й ранку, коли зателефонувала мама.
Я прийшла з дітьми у свій дошкільний заклад, де прожила ці три тижні. Коли ми приїхали у село, дітей було багато, учням було чим займатися, школи хоч якось працювали, а дитячі садки – ні",
– розповіла вихователька.
І додала, що попросила у сільського голови виділити приміщення для проведення занять із дошкільнятами.
Вихователі важливі, тому що без їх праці в школі вчителям буде важко далі працювати. У дошкіллі закладають такі речі як любов, вміння піклуватися, допомагати, ділитися. Вони потрібні далі у житті,
– наголосила Душина.
І зазначила: завдання вихователів – навчити дітей любити Україну, свою мову та піклуватися один про одного. Але є ще і надзавдання – виховати духовно зрілу націю, яка буде рухатися у тому напрямку, в якому вважатиме за потрібне.
Наші діти повинні вирости вільними людьми у вільній країні,
– резюмувала Душина.
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Що розповів про педагогиню Оксен Лісовий
Міністр освіти Оксен Лісовий розповів: Вікторія після вимушеного переїзду в область створила у бібліотеці місцевого клубу садок для малечі, які так само тікали від війни. Згодом вже у Харкові продовжила підтримувати дітей та їхніх батьків.
Навіть у межах онлайн-навчання вихователька придумувала різноманітні форми взаємодії з дітьми. Також із дітьми підтримувала ЗСУ. Вони разом у садку пекли та пригощали піцою прикордонників, малювали листівки та створювали обереги для військових, вчили пісні, вірші та декламували їх солдатам.
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Хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2023
- В Україні визначили переможців Національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2023.
- Їх цьогоріч п'ятеро. Кожен із переможців отримав грант на мільйон гривень.
- У номінації "Дошкілля" перемогла Вікторія Душина – вихователька дитсадка з Харкова.
- У номінації "Вибір серцем" відзначили Катерину Якушевську – логопеда дитсадка №103 у Миколаєві. Навчальний заклад ракетним ударом знищили росіяни.
- У номінації "Незламність" перемогла Лариса Фесенко з села Лісна Стінка, що на Харківщині. Жінка пережила російський полон, але це її не зламало.
- У номінації "Новатори" найкращим став вчитель фізики Максим Гвоздецький із Запоріжжя.
- А у номінації "Молодий вчитель" відзначили 23-річного Петра Сітека зі Львова – учителя громадської освіти.