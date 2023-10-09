Педагогиня получила грант в размере 1 миллиона гривен. Победители премии были награждены в эфире национального телемарафона.
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Каковы задачи воспитателей в Украине
Воспитательница харьковского детсада Виктория Душина получила награду в номинации "Дошколия". Она призналась: ее 24 февраля длилось почти три недели. Началось в 5 утра, когда позвонила мама.
Я пришла с детьми в свое дошкольное учреждение, где прожила эти три недели. Когда мы приехали в деревню, детей было много, ученикам было чем заниматься, школы хоть как-то работали, а детские сады – нет",
– рассказала воспитательница.
И добавила, что попросила у сельского головы выделить помещение для проведения занятий с дошкольниками.
Воспитатели важны, потому что без их труда в школе учителям будет тяжело дальше работать. В дошке закладывают такие вещи как любовь, умение заботиться, помогать, делиться. Они нужны дальше в жизни,
– подчеркнула Душина.
И отметила: задача воспитателей – научить детей любить Украину, свой язык и заботиться друг о друге. Но есть еще и сверхзадача – воспитать духовно зрелую нацию, которая будет двигаться в том направлении, в котором сочтет нужным.
Наши дети должны вырасти свободными людьми в свободной стране,
– резюмировала Душина.
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Что рассказал о педагогике Оксен Лисовой
Министр образования Оксен Лесной рассказал: Виктория после вынужденного переезда в область создала в библиотеке местного клуба садик для малышей, которые так же убегали от войны. Впоследствии уже в Харькове продолжила поддерживать детей и родителей.
Даже в рамках онлайн-обучения воспитательница придумывала разные формы взаимодействия с детьми. Также с детьми поддерживала ВСУ. Они вместе в саду пекли и угощали пиццей пограничников, рисовали листовки и создавали обереги для военных, учили песни, стихи и декламировали их солдатам.
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Кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2023
- В Украине определили победителей Национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2023.
- Их в этом году пятеро. Каждый из победителей получил грант в миллион гривен.
- В номинации "Дошколия" победила Виктория Душина – воспитательница садика из Харькова.
- В номинации "Выбор сердцем" отметили Екатерину Якушевскую – логопеда детсада №103 в Николаеве. Учебное заведение ракетным ударом уничтожили россияне.
- В номинации "Несокрушимость" победила Лариса Фесенко из села Лесная Стенка Харьковской области. Женщина пережила русский плен, но это ее не сломило.
- В номинации "Новаторы" лучшим стал учитель физики Максим Гвоздецкий из Запорожья.
- А в номинации "Молодой учитель" отметили 23-летнего Петра Ситека из Львова – учителя гражданского образования.