Ситек считает, что его суперсила не скрывать свои чувства перед учениками. Он преподает дебаты и менторство. Их считает ключевыми в формировании личности школьника.
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В чем уникальность преподавания Петра Ситека
На уроке учитель организует жаркие дискуссии между учащимися в непринужденной атмосфере. Темы выбирает всегда важные и проблематические.
Менторство очень актуально в наше время. Ведь детей, которые сейчас учатся в школе, ждет важное участие в создании будущего нашей страны. Поэтому уже сейчас важно помочь им извлечь инструменты, которые помогут усилить их личность и проявить потенциал лидерства.
– заявил учитель.
И добавил, что менторство для него – это о гуманистической педагогике и отношении к детям по принципу "равный-равный", о наставничестве и обучении.
Ментор может делиться опытом и учить чему-либо детей. И классно, когда он может объяснить детям свою экспертность и компетентность, то есть, почему они должны прислушиваться к нему. Ментор – это психолог,
– считает молодой педагог.
Кого учит ментор
Ситек работает с учащимися средней и старшей школы. В частности, сейчас с семиклассниками.
Через год нашего сотрудничества они прокачивали себя, свою команду, самоуправление, собственные проекты и акты социального действия. За это время я понял, насколько сильна потребность учеников в менторстве. Дети хотят поддержки, веры в них, хотят быть услышаны,
– отмечает один из лучших учителей Украины 2023 года.
При этом говорит: решили расширить этот опыт уже и на пятиклассников, хотя работать с младшими учениками труднее. А уже с 7 – 8-го класса ученики могут общаться с менторами один на один.
Наша главная цель не в том, чтобы ухаживать за учениками, а в том, чтобы усилить их своим примером и наставничеством,
– уточняет Ситек.
Как проходят уроки уважения, доверия и счастья
Ситек говорит, что менторскую работу начали с формирования у учащихся уважения друг к другу и к наставникам. Впоследствии начали улучшать уровень коммуникации.
Мы заметили, что у учащихся много зон развития, вещей, которые следует улучшать. Также есть много того, что у них классно получается, и нужно это усилить,
– уточнил он.
И рассказал о еще одном важном этапе нашего менторства в школе – внедрении курса уроков счастья. Его нуждаются все дети.
Мы, менторы, смогли дать ученикам инструмент, с помощью которого они углубляют свое понимание счастья и находят его в простых вещах,
– говорит Ситек.
Он также добавил, что ученики любят менторство и ценят то, что к ним относятся как к взрослым. Во время такого взаимодействия можно увидеть сильные стороны и зоны развития наших учащихся.
Детям нравится брать на себя ответственность, но они не любят принципа тотального контроля. Поэтому принцип равенства, который мы практикуем в менторстве, помогает детям развить уверенность в себе и готовность действовать.
– считает молодой педагог.
Также он убежден: нужно менять подходы к образованию. Следует сосредоточиться на формировании личностей. Также очень важно вдохновлять школьников.
Я верю, что именно образование способно изменить мир,
– резюмировал Петр Ситек.
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Кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2023
- В Украине назвали победителей Национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2023. Их пятеро.
- В номинации "Дошколия" победила Виктория Душина – воспитательница садика из Харькова.
- В номинации "Выбор сердцем" – Екатерина Якушевская – логопед садика №103 в Николаеве, разрушенный россиянами.
- В номинации "Несокрушимость" наградили Ларису Фесенко из села Лесная Стенка Харьковской области. Она пережила русский плен.
- В номинации "Новаторы" лучшим стал учитель физики Максим Гвоздецкий из Запорожья.
- А в номинации "Молодой учитель" – 23-летний Петр Ситек из Львова – учитель гражданского образования.