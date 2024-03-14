Після впровадження реформи НУШ педагоги змінили методи викладання

В Україні триває втілення реформи Нової української школи. Педагоги при цьому змінюють підходи до викладання.

Днями в Україні презентували результати дослідження "Нова українська школа" в 5 – 6-х класах: виклики впровадження". Так, 69% опитаних вчителів зазначили, що після впровадження НУШ їхні методи роботи змінилися.

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Які зміни відчули вчителі НУШ у роботі

96% опитаних учителів при цьому пройшли підвищення кваліфікації для роботи з 5 – 6 класами НУШ.

Педагоги наголосили на таких позитивних змінах реформи:

більше взаємодіють з дітьми;

завдяки інтеграції предметів навантаження на учнів зменшилося;

відчули більшу академічну свободу;

змінилося бачення вчительської ролі в житті учнів.

У Міносвіти заявили, що зараз триває робота над зміною Типової освітньої програми для 5 – 9 класів. Школам планують дати більшу гнучкість у формуванні розкладу.

У вчителів буде більше можливостей обирати інтегровані курси, які є відносно новими для базової школи. Також відводити певну кількість годин на індивідуальні заняття і консультації. Це важливо для подолання освітніх втрат,

– наголосив заступник очільника МОН Андрій Сташків.

Так, Міносвіти має намір надати школам можливість користуватися скороченими програмами. Уже розробили програму з української мови. Ці програми дадуть можливість учням наздогнати найважливіший матеріал, який пропустили або осягнули неповною мірою через стрес.

Як фінансують НУШ

МОН повернуло субвенцію НУШ.

Майже 1,5 мільярда гривень виділили торік і ще 1,5 мільярда гривень – цьогоріч.

Також в Україні забезпечили підвищення кваліфікації вчителів за кошти держави.

Надрукували і підручники для 6 і 5 класів, які не було змоги надрукувати 2022 року.

МОН також має намір впроваджувати профільну середнью освіту в старшій школі.