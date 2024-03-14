После внедрения реформы НУШ педагоги изменили методы преподавания

В Украине продолжается воплощение реформы Новой украинской школы. Педагоги при этом меняют подходы к преподаванию.

На днях в Украине презентовали результаты исследования "Новая украинская школа" в 5 – 6-х классах: вызовы внедрения". Так, 69% опрошенных учителей отметили, что после внедрения НУШ их методы работы изменились.

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Какие изменения почувствовали учителя НУШ в работе

96% опрошенных учителей при этом прошли повышение квалификации для работы с 5 – 6 классами НУШ.

Педагоги отметили такие положительные изменения реформы:

больше взаимодействуют с детьми;

благодаря интеграции предметов нагрузка на учеников уменьшилась;

почувствовали большую академическую свободу;

изменилось видение учительской роли в жизни учеников.

В Минобразования заявили, что сейчас идет работа над изменением Типовой образовательной программы для 5 – 9 классов. Школам планируют дать большую гибкость в формировании расписания.

В учителей будет больше возможностей выбирать интегрированные курсы, которые являются относительно новыми для базовой школы. Также отводить определенное количество часов на индивидуальные занятия и консультации. Это важно для преодоления образовательных потерь,

– отметил заместитель главы МОН Андрей Сташкив.

Так, Минобразования намерено предоставить школам возможность пользоваться сокращенными программами. Уже разработали программу по украинскому языку. Эти программы дадут возможность ученикам догнать важнейший материал, который пропустили или постигли в неполной мере из-за стресса.

Как финансируют НУШ

МОН вернуло субвенцию НУШ.

Почти 1,5 миллиарда гривен выделили в прошлом году и еще 1,5 миллиарда гривен – в этом году.

Также в Украине обеспечили повышение квалификации учителей за счет государства.

Напечатали и учебники для 6 и 5 классов, которые не было возможности напечатать 2022 года.

МОН также намерено внедрять профильное среднее образование в старшей школе.