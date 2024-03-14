Днями в Україні презентували результати дослідження "Нова українська школа" в 5 – 6-х класах: виклики впровадження". Так, 69% опитаних вчителів зазначили, що після впровадження НУШ їхні методи роботи змінилися.
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Які зміни відчули вчителі НУШ у роботі
96% опитаних учителів при цьому пройшли підвищення кваліфікації для роботи з 5 – 6 класами НУШ.
Педагоги наголосили на таких позитивних змінах реформи:
- більше взаємодіють з дітьми;
- завдяки інтеграції предметів навантаження на учнів зменшилося;
- відчули більшу академічну свободу;
- змінилося бачення вчительської ролі в житті учнів.
У Міносвіти заявили, що зараз триває робота над зміною Типової освітньої програми для 5 – 9 класів. Школам планують дати більшу гнучкість у формуванні розкладу.
У вчителів буде більше можливостей обирати інтегровані курси, які є відносно новими для базової школи. Також відводити певну кількість годин на індивідуальні заняття і консультації. Це важливо для подолання освітніх втрат,
– наголосив заступник очільника МОН Андрій Сташків.
Так, Міносвіти має намір надати школам можливість користуватися скороченими програмами. Уже розробили програму з української мови. Ці програми дадуть можливість учням наздогнати найважливіший матеріал, який пропустили або осягнули неповною мірою через стрес.
Як фінансують НУШ
- МОН повернуло субвенцію НУШ.
- Майже 1,5 мільярда гривень виділили торік і ще 1,5 мільярда гривень – цьогоріч.
- Також в Україні забезпечили підвищення кваліфікації вчителів за кошти держави.
- Надрукували і підручники для 6 і 5 класів, які не було змоги надрукувати 2022 року.
- МОН також має намір впроваджувати профільну середнью освіту в старшій школі.