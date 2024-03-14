На днях в Украине презентовали результаты исследования "Новая украинская школа" в 5 – 6-х классах: вызовы внедрения". Так, 69% опрошенных учителей отметили, что после внедрения НУШ их методы работы изменились.

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Какие изменения почувствовали учителя НУШ в работе

96% опрошенных учителей при этом прошли повышение квалификации для работы с 5 – 6 классами НУШ.

Педагоги отметили такие положительные изменения реформы:

больше взаимодействуют с детьми;

благодаря интеграции предметов нагрузка на учеников уменьшилась;

почувствовали большую академическую свободу;

изменилось видение учительской роли в жизни учеников.

В Минобразования заявили, что сейчас идет работа над изменением Типовой образовательной программы для 5 – 9 классов. Школам планируют дать большую гибкость в формировании расписания.

В учителей будет больше возможностей выбирать интегрированные курсы, которые являются относительно новыми для базовой школы. Также отводить определенное количество часов на индивидуальные занятия и консультации. Это важно для преодоления образовательных потерь,

– отметил заместитель главы МОН Андрей Сташкив.

Так, Минобразования намерено предоставить школам возможность пользоваться сокращенными программами. Уже разработали программу по украинскому языку. Эти программы дадут возможность ученикам догнать важнейший материал, который пропустили или постигли в неполной мере из-за стресса.

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