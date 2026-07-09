Ректор ЛНУ імені Франка розповів про перехід вишу на трирічний бакалаврат

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Гладишевський розповів, коли його виш готується до переходу на трирічну систему бакалаврату. При цьому зазначає, що підтримує таку ідею.

Її передбачає реформа старшої школи. Про це вчений розповів в інтерв'ю ZAXID.NET.

Коли в ЛНУ будуть навчальні зміни

Гладишевський каже, що запровадження трирічного навчання на бакалавраті узгодить українські освітні програми з європейськими стандартами.

Обмін та зарахування кредитів буде простішим. Визначальною є не кількість років навчання, а якість освіти,

– зауважив він.

Науковець також підтримує ідею впровадження реформи старшої школи, а профільне навчання називає важливим.

Після 12 років навчання вступник підходитиме більш цілеспрямовано до вибору професії. Тоді вже буде актуальним й трирічний бакалаврат. Ми уже працюємо над тим, щоб запровадити систему трирічного бакалаврату для спеціальностей "Середня освіта",

– продовжив ректор ЛНУ.

Це ті спеціальності, де, за його словами, готують учителів.

Гладишевського також зауважив, що чинна освітня модель може не витримати перевірки часом.

12 років навчання у школі, 4 + 2 роки навчання в університеті і 4 роки аспірантури – це довго. Треба готувати фахівця, який легко зможе адаптуватися до ринку праці. Навчання має бути гнучкішим, адаптуватися до умов праці,

– вважає він.

І додає, що реформа в освітній галузі має розширювати можливості учня і студента.

Що відомо про трирічну систему бакалаврату