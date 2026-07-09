Її передбачає реформа старшої школи. Про це вчений розповів в інтерв'ю ZAXID.NET.

Коли в ЛНУ будуть навчальні зміни

Гладишевський каже, що запровадження трирічного навчання на бакалавраті узгодить українські освітні програми з європейськими стандартами.

Обмін та зарахування кредитів буде простішим. Визначальною є не кількість років навчання, а якість освіти,

– зауважив він.

Науковець також підтримує ідею впровадження реформи старшої школи, а профільне навчання називає важливим.

Після 12 років навчання вступник підходитиме більш цілеспрямовано до вибору професії. Тоді вже буде актуальним й трирічний бакалаврат. Ми уже працюємо над тим, щоб запровадити систему трирічного бакалаврату для спеціальностей "Середня освіта",

– продовжив ректор ЛНУ.

Це ті спеціальності, де, за його словами, готують учителів.

Гладишевського також зауважив, що чинна освітня модель може не витримати перевірки часом.

12 років навчання у школі, 4 + 2 роки навчання в університеті і 4 роки аспірантури – це довго. Треба готувати фахівця, який легко зможе адаптуватися до ринку праці. Навчання має бути гнучкішим, адаптуватися до умов праці,

– вважає він.

І додає, що реформа в освітній галузі має розширювати можливості учня і студента.

Що відомо про трирічну систему бакалаврату