Її передбачає реформа старшої школи. Про це вчений розповів в інтерв'ю ZAXID.NET.
Коли в ЛНУ будуть навчальні зміни
Гладишевський каже, що запровадження трирічного навчання на бакалавраті узгодить українські освітні програми з європейськими стандартами.
Обмін та зарахування кредитів буде простішим. Визначальною є не кількість років навчання, а якість освіти,
– зауважив він.
Науковець також підтримує ідею впровадження реформи старшої школи, а профільне навчання називає важливим.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Після 12 років навчання вступник підходитиме більш цілеспрямовано до вибору професії. Тоді вже буде актуальним й трирічний бакалаврат. Ми уже працюємо над тим, щоб запровадити систему трирічного бакалаврату для спеціальностей "Середня освіта",
– продовжив ректор ЛНУ.
Це ті спеціальності, де, за його словами, готують учителів.
Гладишевського також зауважив, що чинна освітня модель може не витримати перевірки часом.
12 років навчання у школі, 4 + 2 роки навчання в університеті і 4 роки аспірантури – це довго. Треба готувати фахівця, який легко зможе адаптуватися до ринку праці. Навчання має бути гнучкішим, адаптуватися до умов праці,
– вважає він.
І додає, що реформа в освітній галузі має розширювати можливості учня і студента.
Що відомо про трирічну систему бакалаврату
- Міністерство освіти та науки України розпочало підготовку до трирічного навчання на бакалавраті у вишах.
- Упровадження трирічного бакалаврату передбачає два кроки. Експериментальний – 2029 рік.
- Трирічний бакалаврат стане доступним для випускників/ць пілотних закладів – перших академічних ліцеїв профільної середньої освіти. Тобто тих, хто у вересні 2026 року обере трирічну профільну середню освіту.
- Постійний – із 2030 року. Модель трирічного бакалаврату має перейти в постійний режим і стати базовою: 12 років загальної середньої освіти + 3 роки бакалаврату (зі збереженням профілю освіти) + 2 роки магістратури. Будуть винятки.
- Нагадаємо, що з 2027 року в Україні повноцінно стартує реформа старшої школи. Вона передбачає 12 років навчання для учнів.