Освітнє диво: як трансформують українську освіту до 2030 року

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своїй колонці акцентував: хочемо побудувати одну з найбільш гнучких та швидких систем освіти у світі. Це про інновації, про інше мислення дітей.

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Як планують трансформувати українську освіту до 2030 року

До розробки стратегії залучили 1700 експертів та представників громадськості. Головна місія трансформації освіти – побудувати систему, здатну формувати націю професійних, щасливих людей, які можуть реалізуватися в сучасній інноваційній технологічній економіці.

Також Федоров наголосив: в Україні треба створювати компанії, які заробляють технологіями й коштують мільярди. Їх створюють люди, які швидко навчаються, мають відповідні компетенції та вміють ухвалювати рішення за аналітичними даними. Тому у пріоритеті будуть англійська мова, STEM-освіта, природничі науки. Також військова освіта.

Бачення трансформації освіти

В Україні не потрібно зупиняти фундаментальні реформи, а проаналізувати результати, доопрацювати, масштабувати, впровадити. Трансформувати систему, створювати нові умови – це важливо, додав віцепрем'єр.

Так, за його словами, сформували 5 основних напрямів трансформації системи освіти. Федоров розповів про них детально:

Освітній менеджмент

Усе починається з лідера, директора, керівника. Наше завдання – збільшити рівень навичок освітніх менеджерів. Зробити так, щоб керівники освітніх закладів мали всі умови для розвитку: гідну заробітну плату, автономію ухвалювати рішення та формувати команди.

Вчитель

Професія педагога повинна стати найкрутішою, найсучаснішою в країні. Для цього потрібно змінити умови праці, правила формування заробітної плати. І в нас є конкретні напрацювання.

Зміст та сенси освіти

Потрібно продовжувати впроваджувати Нову українську школу (НУШ), продовжити формувати стандарти, постійно аналізуючи й покращуючи.

Система та мережа

Згідно із Законом "Про освіту" до 2027 року треба запустити старшу профільну школу. Профільні ліцеї будуть окремими закладами освіти, тому ми маємо змінити шкільну мережу в усій країні. Це можливість, щоб усі діти, особливо із сіл та містечок, мали рівний доступ до якісної освіти. У старшій профільній школі учні зможуть вибирати напрям навчання, предмети та більше зосереджуватися на тому, що цікаво.

Освітній простір

Сьогодні ми повинні дбати про бомбосховища, безпеку наших дітей і захист. Наше завдання – за короткий період часу трансформувати кожен освітній заклад. Зробити його сучасним, щоб дизайн був поєднаний з новими стандартами. Щоб у дітей було відчуття свободи та натхнення в просторі, уточнив очільник Мінцифри.

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Чому важливий проєкт Мрія

Мрія – інноваційний освітній продукт, над яким ми зараз працюємо, – допоможе побудувати унікальну освітню траєкторію для кожної дитини. У застосунку буде бібліотека навчального контенту, адаптована під таланти та захоплення дитини. Також можна буде подивитися портфоліо здобутків дитини. Це не тільки оцінки, але і участь в олімпіадах, реалізовані ініціативи та проєкти, спортивні досягнення.

Діти зможуть дивитися розклад у смартфоні і планувати власний день. Для батьків Мрія – це можливість бачити індивідуальний шлях дитини в освіті. А для вчителів – зменшення кількості бюрократії та заповнення різних паперів у роботі. Це лише невеликий спойлер, чого варто очікувати від Мрії. Першу версію продукту плануємо запустити цьогоріч. Упевнений, що він буде не менш успішним, аніж Дія.

Найголовніший принцип трансформації – щоб кожен українець зміг стати тим, ким хоче. Рівний доступ до освіти повинна мати людина з будь-якого містечка чи селища. Щоб у кожному освітньому закладі були педагоги з енергією, високим рівнем заробітної плати, бажанням розвиватися й розвивати інших. Щоб кожен українець зміг стати тим, ким хоче,

– розповів Федоров.