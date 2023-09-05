Образовательное чудо: как трансформируют украинское образование к 2030 году

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своей колонке акцентировал: хотим построить одну из самых гибких и быстрых систем образования в мире. Это об инновациях, о другом мышлении детей.

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Как планируют трансформировать украинское образование к 2030 году

В разработку стратегии привлекли 1700 экспертов и представителей общественности. Главная миссия трансформации образования – построить систему, способную формировать нацию профессиональных, счастливых людей, способных реализоваться в современной инновационной технологической экономике.

Также Федоров подчеркнул, что в Украине нужно создавать компании, которые зарабатывают технологиями и стоят миллиарды. Их создают быстро обучающиеся люди, имеющие соответствующие компетенции и умеющие принимать решения по аналитическим данным. Потому в приоритете будут английский язык, STEM-образование, естественные науки. Также военное образование.

Видение трансформации образования

В Украине не нужно останавливать фундаментальные реформы, а проанализировать результаты, доработать, масштабировать, внедрить. Трансформировать систему, создавать новые условия – это важно, добавил вице-премьер.

Так, по его словам, было сформировано 5 основных направлений трансформации системы образования. Федоров рассказал о них подробно:

Образовательный менеджмент

Все начинается с лидера, директора, руководителя. Наша задача – увеличить уровень навыков образовательных менеджеров. Сделать так, чтобы у руководителей образовательных учреждений были все условия для развития: достойная заработная плата, автономия принимать решения и формировать команды.

Учитель

Профессия педагога должна стать самой крутой, современной в стране. Для этого необходимо изменить условия труда, правила формирования заработной платы. И у нас есть конкретные наработки.

Содержание и смыслы образования

Следует продолжать внедрять Новую украинскую школу (НУШ), продолжить формировать стандарты, постоянно анализируя и улучшая.

Система и сеть

Согласно Закону "Об образовании", до 2027 года нужно запустить старшую профильную школу. Профильные лицеи будут отдельными учебными заведениями, поэтому мы должны изменить школьную сеть по всей стране. Это возможность, чтобы все дети, особенно сел и городков, имели равный доступ к качественному образованию. В старшей профильной школе ученики смогут выбирать направление обучения, предметы и больше сосредотачиваться на интересном.

Образовательное пространство

Сегодня мы должны заботиться о бомбоубежищах, безопасности наших детей и защите. Наша задача – за короткий период времени трансформировать каждое образовательное учреждение. Сделать его современным, чтобы дизайн был совмещен с новыми стандартами. Чтобы у детей было чувство свободы и вдохновения в пространстве, уточнил глава Минцифры.

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Почему важен проект Мрия

Мрия – инновационный образовательный продукт, над которым мы сейчас работаем – поможет построить уникальную образовательную траекторию для каждого ребенка. В приложении будет библиотека учебного контента, адаптированная под таланты и увлечения ребенка. Также можно будет посмотреть портфолио достижений ребенка. Это не только оценки, но и участие в олимпиадах, реализуемые инициативы и проекты, спортивные достижения.

Дети смогут смотреть расписание в смартфоне и планировать свой день. Для родителей Мрия – возможность видеть индивидуальный путь ребенка в образовании. А для учителей – уменьшение количества бюрократии и заполнение разных бумаг в работе. Это лишь маленький спойлер, чего стоит ждать от Мрии. Первую версию продукта планируем запустить в этом году. Уверен, что он будет не менее успешным, чем Дия.

Главный принцип трансформации – чтобы каждый украинец смог стать тем, кем хочет. Равный доступ к образованию должен иметь человек из любого городка или поселка. Чтобы в каждом образовательном учреждении были педагоги с энергией, высоким уровнем заработной платы, желанием развиваться и развивать других. Чтобы каждый украинец мог стать тем, кем хочет,

– рассказал Федоров.