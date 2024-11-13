Лісовий презентував стратегічні цілі реформи шкільного харчування

В Україні триває реалізація реформи шкільного харчування. Діти мають можливість обирати обіди за новим меню, а учні початкової школи отримали шанс на безоплатне харчування.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час дводенного Європейського регіонального саміту шкільного харчування, який триває у Києві, розповів про зміни, які варто очікувати.

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Які цілі реформи шкільного харчування

Очільник Міносвіти, зокрема, презентував чотири стратегічні цілі реформи шкільного харчування. Це:

посилення спроможності громад;

модернізація інфраструктури шкільних їдалень;

розвиток кадрового потенціалу;

комунікація здорового харчування.

Посадовець наголосив, що ці цілі сприяють не лише поліпшенню харчування в школах, а й розвитку місцевих громад та формуванню культури здорового способу життя серед дітей.

Цьогоріч ми маємо 1,5 мільярда гривень субвенцій на облаштування харчоблоків у шкільних їдальнях. Здорове харчування дітей у школах починається з оновлення обладнання та перегляду підходів до всього технологічного процесу,

– каже міністр.

І додає: найголовніше, що ми повинні усвідомлювати: коли говоримо про реформу шкільного харчування, маємо на увазі не лише забезпечення дітей обідами, а й більш глобальні питання – створення нової культури здорових харчових звичок.

Зауважимо, що під час форуму очільник МОЗу Віктор Ляшко розповів про амбітну мету посадовців у межах реформи шкільного харчування – забезпечити кожній дитині до 2030 року можливість щодня отримувати здоровий, поживний обід у школі.

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