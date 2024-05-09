Яку страву найчастіше обирають діти із меню Клопотенка у шкільній їдальні

У школах України учні харчуються відповідно до оновленого меню. Улюбленою їхньою стравою є паелья.

У школах Києва намагаються підлаштовуватися під смакові уподобання учнів. Деталі розповіла завідувачка їдальні київської школи № 281 Світлана Верещинська.

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Які страви обирають діти у київських школах

Верещинська розповіла: коли у їхній їдальні переходили на нове меню, відповідно до збірника шеф-кухаря Євгена Клопотенка, то уважно вивчали його і пробували готувати різні страви.

Ми запроваджували нові страви поступово, аби діти звикли до них і адаптувалися. Ми зважаємо на реакцію дітей – якщо їм щось не подобається, то стараємося це не готувати. Бо для нас головне, щоб діти були смачно нагодовані й задоволені,

– зауважила вона.

Так, кухарі додали до меню нові салати, почали готувати рибні стіки та нагетси. Потім у стравописі з'явилася паелья, бігос та плов з булгуру. Завідувачка їдальні київської школи № 281 каже, що перейти на нові рецепти було не складно, просто змінили технологію приготування страв і додали нові спеції.



Рис "Паелья" – улюблена страва українських учнів / фото зі збірника рецептур страв харчування дітей шкільного віку Євгена Клопотенка

Тепер у цій школі замість звичайної гречки частіше готують бігос, додаючи до злаку капусту. Цю страву діти люблять більше.

Їжу школярам подають у форматі шведського столу, або пропонують дабл-меню. Тобто, щодня кухарі готують по два види салатів, перших та м'ясних страв, гарніру та напоїв. А учні самі обирають собі страви.

У столичній школі готові і далі розширювати асортимент страв та працювати за оновленим рецептурником Клопотенка.

Раніше ми писали про те, що на систему харчування у школах у 2024 році очікує чимало змін. Нагадаємо також, що в Україні у жовтні 2023 року презентували Стратегію реформи шкільного харчування. Вона має змінити підхід до організації та забезпечення дітей якісною та поживною їжею.