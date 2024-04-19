Презентація відбулася на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування. Її реалізовують за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

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Клопотенко презентував кулінарний збірник для шкільних їдалень

Презентація збірника відбулася в Києві у школі №281. Перший збірник страв для шкільних їдалень затвердили у 2022 році. Він став одним із перших кроків до реформи шкільного харчування.

Нині команда шеф-кухаря Євгена Клопотенка вирішила створити збірник рекомендованих рецептур із більшою кількістю страв. Усі вони розроблені спільно з провідними нутриціологами та технологами України.

Нашою метою було створити максимально повний збірник рецептур, щоб урізноманітнити вибір страв у шкільних їдальнях та показати, що харчуватися здорово – це смачно. Я впевнений, що сьогодні кожен зможе обрати для себе страви до душі з-понад 600 варіантів,

– говорить автор збірника, шеф-кухар Євген Клопотенко.

Оновлений збірник містить 14 розділів і 621 рецептуру. Тут і традиційні української страви, і популярні страви світової кухні, зокрема зі шкільного меню європейських країн.

Збірник складається не тільки з покрокових рецептів, а й технічних карток, що значно полегшать роботу шкільних кухарів. Вони адаптовані до різних форматів приготування: і на старому обладнані, й на сучасному. Крім того, кожну страву супроводжують приклади подання та оформлення.

Окремий фокус уваги в межах реформи – це підготовка кухарів. Нещодавно саме затвердили професійний стандарт "Кухар закладу освіти",

– повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

У збірнику врахували й актуальні потреби дітей у харчуванні, зокрема, запропонували понад 80 альтернатив страв без лактози та глютену, а у кожній технічній картці зазначили наявні алергени.

Друковані примірники збірника безкоштовно передадуть у заклади освіти. Онлайн-версію збірника розмістять у вільному доступі за покликанням.