Презентация состоялась в поддержку Стратегии реформы системы школьного питания. Ее реализуют по инициативе первой леди Елены Зеленской.
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Клопотенко представил кулинарный сборник для школьных столовых
Презентация сборника состоялась в Киеве в школе №281. Первый сборник блюд для школьных столовых утвердили в 2022 году. Он стал одним из первых шагов к реформе школьного питания.
Сейчас команда шеф-повара Евгения Клопотенко решила создать сборник рекомендованных рецептур с большим количеством блюд. Все они разработаны совместно с ведущими нутрициологами и технологами Украины.
Нашей целью было создать максимально полный сборник рецептур, чтобы разнообразить выбор блюд в школьных столовых и показать, что питаться здорово – это вкусно. Я уверен, что сегодня каждый сможет выбрать для себя блюда по душе из более 600 вариантов,
– говорит автор сборника, шеф-повар Евгений Клопотенко.
Обновленный сборник содержит 14 разделов и 621 рецептуру. Здесь и традиционные украинские блюда, и популярные блюда мировой кухни, в частности из школьного меню европейских стран.
Сборник состоит не только из пошаговых рецептов, но и технических карточек, что значительно облегчат работу школьных поваров. Они адаптированы к различным форматам приготовления: и на старом оборудованные, и на современном. Кроме того, каждое блюдо сопровождают примеры подачи и оформления.
Отдельный фокус внимания в рамках реформы – это подготовка поваров. Недавно как раз утвердили профессиональный стандарт "Повар учебного заведения",
– сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
В сборнике учли и актуальные потребности детей в питании, в частности, предложили более 80 альтернатив блюд без лактозы и глютена, а в каждой технической карточке отметили имеющиеся аллергены.
Печатные экземпляры сборника бесплатно передадут в учебные заведения. Онлайн-версию сборника разместят в свободном доступе по ссылке.
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