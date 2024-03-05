Поэтому в школах планируют модернизировать кухни, повышать квалификацию поваров и расширить льготную категорию детей, которые будут питаться за счет государства. Также в рамках стратегии разработали график изменений для воплощения на каждый месяц.
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Какие изменения в 2024 году ждут школьное питание
Так, вскоре школы должны получить рекомендации о самой низкой стоимости питания для одного ребенка.
В феврале и августе рассмотрят финансовые вопросы по обеспечению питанием учеников-льготников.
В марте должна появиться информация о расширении категорий учеников, которые смогут питаться бесплатно.
В апреле пересмотрят зарплаты работников столовых и медсестер в школах, а также пересмотрят вопрос модернизации пищеблоков.
В мае будут разрабатывать учебные материалы к обновленному стандарту профессионального и профессионально-технического образования по специальности "Повар учебного заведения".
В августе определят перечень школ, которые нуждаются в модернизации или восстановлении пищеблоков. Также создадут интерактивную карту потребностей в организации питания в школах и будут проводить обучение тренеров центров повышения квалификации поваров.