Об этом во время регионального форума сообщила гендиректор директората профессионального образования Минобразования Украины Ирина Шумик. И подчеркнула, что реформа школьного питания продолжается достаточно системно.
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В Украине появится новая профессия
Чиновница заявила: если установить новое оборудование, но не предоставить соответствующие инструменты, навыки, возможности, материалы тем, кто непосредственно ежедневно готовит пищу, успех этой реформы будет сомнительным.
Поэтому Министерство образования совместно с Офисом реформ работает над внедрением нового стандарта "Повар учебного заведения". Это будет совершенно новая профессия, и мы уверены, что с сентября начнем подготовку таких специалистов в учреждениях профессионально-технического образования,
– сообщила Шумик.
И добавила, что на сегодня уже утверждена программа повышения квалификации. Она покрывает все необходимые навыки на новом оборудовании и с новыми рецептурниками. Сейчас идет работа над соответствующими материалами.
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В Украине презентовали Стратегию реформирования системы школьного питания
- В Украине в октябре 2023 года презентовали Стратегию реформы школьного питания.
- Она предусмотрена на период до 2027 года.
- Отметим, что реформа стартовала в 2020 году по инициативе первой леди Елены Зеленской.
- А с 1 января 2022 года в украинских школах и детсадах ввели обновленное меню.
- Оно предусматривает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение овощей и мяса.