Стратегия предусмотрена в период до 2027 года. Глава правительства Денис Шмигаль рассказал о целях документа.
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Что предполагает Стратегия
Стратегия призвана реализовать следующие стратегические цели:
- обеспечить денежный ресурс. В Госбюджете-2024, в частности, предусмотрено 1,5 миллиарда гривен на модернизацию школьных столовых.
- восстановить безопасные пищеблоки с использованием новейших технологий;
- обеспечить общины и школы кадрами для организации питания. В правительстве акцентировали на конкурентной зарплате, госзаказе, повышении квалификации, цифровизации;
- производить качественное меню и стимулировать выбор детьми полезных продуктов.
Наша цель – обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание в школах и дошкольных учреждениях,
– подчеркнул Шмигаль.
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Правительство согласовало Стратегию реформирования системы школьного питания
- Правительство недавно одобрило Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023 – 2027 годы.
- Реформа стартовала в 2020 году по инициативе первой леди Елены Зеленской.
- Заметим, что с 1 января 2022 года в украинских школах и садиках ввели обновленное меню.
- Оно предполагает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение овощей и мяса.