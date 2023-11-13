Стратегія передбачена на період до 2027 року. Очільник уряду Денис Шмигаль розповів про цілі документа.

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Що передбачає Стратегія

Стратегія покликана реалізувати такі стратегічні цілі:

  • забезпечити фінансовий ресурс. У Держбюджеті-2024, зокрема, передбачили 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень.
  • відновити безпечні харчоблоки з використанням новітніх технологій;
  • забезпечити громади і школи кадрами для організації харчування. В уряді акцентували на конкурентній зарплаті, держзамовленні, підвищенні кваліфікації, цифровізації;
  • провадити якісне меню та стимулювати вибір дітьми корисних продуктів.

Наша мета – забезпечити різноманітне, збалансоване і якісне харчування в школах і дошкільних закладах,
– наголосив Шмигаль.

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Уряд погодив Стратегію реформування системи шкільного харчування

  • Уряд недавно схвалив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023 – 2027 роки.
  • Реформа стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської.
  • Зауважимо, щ зЗ 1 січня 2022 року в українських школах і дитсадках запровадили оновлене меню.
  • Воно передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення овочів і м'яса.