Стратегія передбачена на період до 2027 року. Очільник уряду Денис Шмигаль розповів про цілі документа.
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Що передбачає Стратегія
Стратегія покликана реалізувати такі стратегічні цілі:
- забезпечити фінансовий ресурс. У Держбюджеті-2024, зокрема, передбачили 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень.
- відновити безпечні харчоблоки з використанням новітніх технологій;
- забезпечити громади і школи кадрами для організації харчування. В уряді акцентували на конкурентній зарплаті, держзамовленні, підвищенні кваліфікації, цифровізації;
- провадити якісне меню та стимулювати вибір дітьми корисних продуктів.
Наша мета – забезпечити різноманітне, збалансоване і якісне харчування в школах і дошкільних закладах,
– наголосив Шмигаль.
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Уряд погодив Стратегію реформування системи шкільного харчування
- Уряд недавно схвалив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023 – 2027 роки.
- Реформа стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської.
- Зауважимо, щ зЗ 1 січня 2022 року в українських школах і дитсадках запровадили оновлене меню.
- Воно передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення овочів і м'яса.