Стратегія передбачена на період до 2027 року. Очільник уряду Денис Шмигаль розповів про цілі документа.

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Що передбачає Стратегія

Стратегія покликана реалізувати такі стратегічні цілі:

забезпечити фінансовий ресурс. У Держбюджеті-2024, зокрема, передбачили 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень.

відновити безпечні харчоблоки з використанням новітніх технологій;

забезпечити громади і школи кадрами для організації харчування. В уряді акцентували на конкурентній зарплаті, держзамовленні, підвищенні кваліфікації, цифровізації;

провадити якісне меню та стимулювати вибір дітьми корисних продуктів.

Наша мета – забезпечити різноманітне, збалансоване і якісне харчування в школах і дошкільних закладах,

– наголосив Шмигаль.

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Уряд погодив Стратегію реформування системи шкільного харчування