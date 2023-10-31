Відповідне розпорядження опублікували на сайті Кабміну. Робота над Стратегією розпочалася взимку 2023 року.

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Кабмін схвалив Стратегію реформування системи шкільного харчування

Стратегія має на меті зміну системи організації харчування у закладах освіти та забезпечення дітей якісною та поживною їжею. Вона тане своєрідною "дорожньою картою". На її основі громади можуть розробити регіональні стратегії.

Які цілі визначає Стратегія

Стратегія визначає план дій на 2023 – 2024 роки, пріоритетні напрями роботи до 2027 року та операційні завдання. І містить чотири стратегічні цілі реформи:

достатність фінансового ресурсу в замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг;

відновлення та модернізація харчоблоків шкіл з використанням новітніх технологій;

забезпечення органів місцевого самоврядування і шкіл достатнім штатом кваліфікованих працівників;

свідоме обрання українцями здорового харчування.

Завдяки реалізації цих цілей діти мають отримати доступ до різноманітного, збалансованого та якісного харчування у школах.

Попри вороже вторгнення мусимо давати дітям найкраще – від освіти до харчування. Скажу навіть більше: усе це під час випробувань воєнного часу має бути ще якіснішим. Бо з цього формується стійкість. Ось чому реформа шкільного харчування, розпочата ще 2020 року, триває,

– наголосила ініціаторка реформи Олена Зеленська.

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