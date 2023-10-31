У Міносвіти України зауважили, що проєкт стандарту профільної освіти продовжує реформу НУШ. При цьому всіх охочих запросили долучитися до обговорення стандартів профільної середньої освіти.

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З 2027 року учні здобуватимуть профільну освіту за новим стандартом

Так, МОН пропонує обговорити проєкт Державного стандарту профільної середньої освіти (10 – 12 класи й заклади професійної освіти щодо здобуття повної загальної середньої освіти).

У відомстві наголошують: завдяки новому стандарту школярі зможуть формувати власну освітню траєкторію, обирати профіль і частково предмети для вивчення.

До прикладу, базовий навчальний план містить години для вільного вибору предметів і курсів:

у 10 класі – 105 – 210 годин за обраним профілем, 35 – 140 годин – поза ним;

в 11 – 12 класах – 385 – 595 годин за обраним профілем і 70 – 280 годин — поза ним за два роки.

Години на вивчення освітніх галузей розподілені за роками / циклами навчання.

Детальніше можна прочитати на слайдах Міносвіти.

Взяти участь у громадському обговоренні проєкту стандарту можна, надіславши пропозиції до 30 листопада на електронну пошту svitlana.fitsailo@mon.gov.ua

Зауважимо: Освітній закон передбачає перехід на 12-річну систему шкільної освіти у 2027 році. Зараз експерти розробляють державний стандарт про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.