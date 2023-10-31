Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Кабмина. Работа над стратегией началась зимой 2023 года.
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Кабмин одобрил Стратегию реформирования системы школьного питания
Целью стратегии является изменение системы организации питания в учебных заведениях и обеспечении детей качественной и питательной пищей. На ее основе общины могут разработать региональные стратегии.
Какие цели определяет Стратегия
Стратегия определяет план действий на 2023 – 2024 годы, приоритетные направления работы до 2027 года и операционные задачи. И содержит четыре стратегические цели реформы:
- достаточность финансового ресурса у заказчиков для закупок пищевых продуктов или услуг;
- восстановление и модернизация пищеблоков школ с использованием новейших технологий;
- обеспечение органов местного самоуправления и школ достаточным штатом квалифицированных работников;
- сознательное избрание украинцами здорового питания.
Благодаря реализации этих целей дети должны получить доступ к разнообразным, сбалансированным и качественным питанием в школах.
Несмотря на враждебное вторжение, должны давать детям лучшее – от образования до питания. Скажу даже больше: все это во время испытаний военного времени должно быть еще более качественным. Ибо из этого формируется стойкость. Вот почему реформа школьного питания, начатая еще в 2020 году, продолжается,
– подчеркнула инициатор реформы Елена Зеленская.
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В Украине введено новое школьное меню
- С 1 января 2022 года в украинских школах и детсадах было введено обновленное меню.
- Оно предполагает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение овощей и мяса.
- Его разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.
- Обновленное меню содержало 160 разнообразных блюд. Среди них – пастуший пирог, синабон с корицей, бефстроганов, лобио, фриттата, куриные нагетсы, ньоки и т.д.
- Что важно, из рациона учащихся исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, также ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара.
- Правда, подобные изменения понравились не всем.