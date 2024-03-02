Про це під час регіонального форуму повідомила гендиректорка директорату професійної освіти Міносвіти України Ірина Шумік. І наголосила, що реформа шкільного харчування триває досить системно.
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В Україні з'явиться нова професія
Посадовиця заявила: якщо встановити нове обладнання, але не надати відповідні інструменти, навички, можливості, матеріали тим, хто безпосередньо щоденно готує їжу, успіх цієї реформи буде сумнівним.
Тому Міністерство освіти спільно з Офісом реформ працює над впровадженням нового стандарту "Кухар закладу освіти". Це буде абсолютно нова професія, і ми впевнені, що з вересня розпочнемо підготовку таких фахівців у закладах професійно-технічної освіти,
– повідомила Шумік.
І додала, що на сьогодні вже затверджена програма підвищення кваліфікації. Вона покриває всі необхідні навички на новому обладнанні та з новими рецептурниками. Зараз триває робота над відповідними матеріалами.
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В Україні презентували Стратегію реформування системи шкільного харчування
- В Україні у жовтні 2023 року презентували Стратегію реформи шкільного харчування.
- Вона передбачена на період до 2027 року.
- Зазначимо, що реформа стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської.
- А з 1 січня 2022 року в українських школах і дитсадках запровадили оновлене меню.
- Воно передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення овочів і м'яса.