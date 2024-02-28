Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі ТСН. І додав, що під час об'єднання двох або більше університетів залишається керувати лише один ректор. А це болісний процес для лідера.

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Чому окремі виші в Україні – проти об'єднання

Винницький при цьому зауважив, що МОН не планує скоротити кількість викладачів.

Навпаки, ми зараз зменшуємо певне навантаження викладача, для того, щоб забезпечити ту кількість педагогів. Питання не в економії, питання в тому, щоб покращити якість освіти,

– повідомив посадовець.

Також заступник міністра освіти наголосив, що після об'єднання вишів студенти не втрачають своїх освітніх програм, а продовжують навчання на умовах вступу.

У МОН вважають, що в Україні забагато вишів

Винницький при цьому зазначив, що у нашій країні – забагато університетів. І додав, що 15 років тому в Україні було 650 тисяч випускників шкіл, цього року – 350 тисяч. У середньому у вишах було близько 10 тисяч, стало – 5 700.

Посадовець при цьому додав, що на сьогодні держава не може розраховувати на іноземних студентів. І акцентував на тому, що ця реформа має на меті покращити якість освіти. Студенти при цьому повинні отримати більші можливості щодо вибору предметів.

У більшому закладі – більші можливості для студента обирати предмети. Є більша конкуренція між викладачами. Відповідно, ми формуємо середовище, яке є більш конкурентне,

– резюмував Винницький.

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