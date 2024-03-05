Тож у школах планують модернізувати кухні, підвищувати кваліфікацію кухарів та розширити пільгову категорію дітей, які харчуватимуться за кошти держави. Також у межах стратегії розробили графік змін для втілення на кожний місяць.

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Які зміни у 2024 році чекають на шкільне харчування

Так, незабаром школи повинні отримати рекомендації про найнижчу вартість харчування для однієї дитини.

У лютому та серпні розглянуть фінансові питання щодо забезпечення харчуванням учнів-пільговиків.

У березні має з'явитися інформація про розширення категорій учнів, які зможуть харчуватися безкоштовно.

У квітні переглянуть зарплати працівників їдалень та медсестер у школах, а також переглянуть питання модернізації харчоблоків.

У травні розроблятимуть навчальні матеріали до оновленого стандарту професійної та професійно-технічної освіти за фахом "Кухар закладу освіти".

У серпні визначать перелік шкіл, які потребують модернізації або відновлення харчоблоків. Також створять інтерактивну карту потреб в організації харчування в школах та проводитимуть навчання тренерів центрів підвищення кваліфікації кухарів.