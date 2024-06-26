В Україні стартувала підготовка до пілотування реформи старшої школи

Міносвіти України розпочало підготовку старту пілотування реформи профільної середньої освіти (10 –12 класи). Сам пілот втілюватимуть вже з 2025 року.

Саму ж реформу реалізовуватимуть у 2027 році. Натомість зараз розпочали напрацювання стратегій розвитку 25 шкіл з усієї України, а невдовзі до них долучаться ще 5.

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МОН розпочало підготовку до пілотування реформи старшої школи

Ці заклади освіти першими розроблятимуть й апробуватимуть нові освітні моделі, щоб згодом ділитися досвідом з освітянами всієї країни.

Так, ліцеї-амбасадори профільної середньої освіти:

розроблятимуть стратегію свого розвитку, визначатимуть профілі й розроблятимуть курси за вибором для учнів;

стануть менторами для інших пілотних академічних ліцеїв.

Які терміни пілотування реформи

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Робота відбуватиметься у два етапи:

I. Стратегування: червень – листопад 2024 року:

Розроблення стратегії розвитку закладів на наступні три роки.

Визначення профілю / профілів навчання й аналіз середовища: потреб громади та бізнесу.

Розроблення освітньої програми.

Запровадження управлінської програми (зовнішні та внутрішні комунікації, Charts Blog, фандрейзинг, проєктний менеджмент).

II. Зміни у старшій профільній школі згідно з новим Державним стандартом: Листопад – грудень 2024 року:

Опитування вчителів щодо їхньої готовності створювати курси за вибором – Січень – травень 2025 року;

Робота над створенням курсів / адаптуванням уже готових рішень. Завданням МОН і партнерів буде навчити вчителів створювати власні курси й допомогти їм розробити по 4 курси на кожну освітню галузь для 10 класу, які з вересня 2025 року упроваджуватимуть у пілотних ліцеях.

ІІІ. Презентація напрацювань, які ляжуть в основу масового пілотування, а згодом реалізації реформи – травень 2025 року:

Результати пілотування варто очікувати у 2026 – 2027 роках. А з 2027 року в Україні повноцінно запрацює мережа академічних ліцеїв, які пропонуватимуть учнівству вибір профілів, предметів та інтегрованих курсів та інтенсивно працюватимуть над профорієнтацією.