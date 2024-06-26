В Украине стартовала подготовка к пилотированию реформы старшей школы

Минобразования Украины начало подготовку старта пилотирования реформы профильного среднего образования (10 –12 классы). Сам пилот будут воплощать уже с 2025 года.

Саму же реформу будут реализовывать в 2027 году. Зато сейчас начали наработку стратегий развития 25 школ со всей Украины, а вскоре к ним присоединятся еще 5.

Читайте Через 3 года старшеклассники будут учиться уже в новых типах учебных заведений

МОН начало подготовку к пилотированию реформы старшей школы

Эти учебные заведения первыми будут разрабатывать и апробировать новые образовательные модели, чтобы впоследствии делиться опытом с педагогами всей страны.

Так, лицеи-амбассадоры профильного среднего образования:

будут разрабатывать стратегию своего развития, определять профили и разрабатывать курсы по выбору для учеников;

станут менторами для других пилотных академических лицеев.

Какие сроки пилотирования реформы

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Работа будет происходить в два этапа:

I. Стратегирование: июнь – ноябрь 2024 года:

Разработка стратегии развития учреждений на следующие три года.

Определение профиля / профилей обучения и анализ среды: потребностей общества и бизнеса.

Разработка образовательной программы.

Внедрение управленческой программы (внешние и внутренние коммуникации, Charts Blog, фандрейзинг, проектный менеджмент).

II. Изменения в старшей профильной школе согласно новому Государственному стандарту: Ноябрь – декабрь 2024 года:

Опрос учителей относительно их готовности создавать курсы по выбору – Январь – май 2025 года;

Работа над созданием курсов / адаптацией уже готовых решений. Задачей МОН и партнеров будет научить учителей создавать собственные курсы и помочь им разработать по 4 курса на каждую образовательную отрасль для 10 класса, которые с сентября 2025 года будут внедрять в пилотных лицеях.

III. Презентация наработок, которые лягут в основу массового пилотирования, а затем реализации реформы – май 2025 года:

Результаты пилотирования следует ожидать в 2026 – 2027 годах. А с 2027 года в Украине полноценно заработает сеть академических лицеев, которые будут предлагать ученикам выбор профилей, предметов и интегрированных курсов и интенсивно работать над профориентацией.