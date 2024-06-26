Саму же реформу будут реализовывать в 2027 году. Зато сейчас начали наработку стратегий развития 25 школ со всей Украины, а вскоре к ним присоединятся еще 5.
Читайте Через 3 года старшеклассники будут учиться уже в новых типах учебных заведений
МОН начало подготовку к пилотированию реформы старшей школы
Эти учебные заведения первыми будут разрабатывать и апробировать новые образовательные модели, чтобы впоследствии делиться опытом с педагогами всей страны.
Так, лицеи-амбассадоры профильного среднего образования:
- будут разрабатывать стратегию своего развития, определять профили и разрабатывать курсы по выбору для учеников;
- станут менторами для других пилотных академических лицеев.
Какие сроки пилотирования реформы
Работа будет происходить в два этапа:
I. Стратегирование: июнь – ноябрь 2024 года:
- Разработка стратегии развития учреждений на следующие три года.
- Определение профиля / профилей обучения и анализ среды: потребностей общества и бизнеса.
- Разработка образовательной программы.
- Внедрение управленческой программы (внешние и внутренние коммуникации, Charts Blog, фандрейзинг, проектный менеджмент).
II. Изменения в старшей профильной школе согласно новому Государственному стандарту: Ноябрь – декабрь 2024 года:
- Опрос учителей относительно их готовности создавать курсы по выбору – Январь – май 2025 года;
- Работа над созданием курсов / адаптацией уже готовых решений. Задачей МОН и партнеров будет научить учителей создавать собственные курсы и помочь им разработать по 4 курса на каждую образовательную отрасль для 10 класса, которые с сентября 2025 года будут внедрять в пилотных лицеях.
III. Презентация наработок, которые лягут в основу массового пилотирования, а затем реализации реформы – май 2025 года:
Результаты пилотирования следует ожидать в 2026 – 2027 годах. А с 2027 года в Украине полноценно заработает сеть академических лицеев, которые будут предлагать ученикам выбор профилей, предметов и интегрированных курсов и интенсивно работать над профориентацией.