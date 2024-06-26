Саму ж реформу реалізовуватимуть у 2027 році. Натомість зараз розпочали напрацювання стратегій розвитку 25 шкіл з усієї України, а невдовзі до них долучаться ще 5.

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МОН розпочало підготовку до пілотування реформи старшої школи

Ці заклади освіти першими розроблятимуть й апробуватимуть нові освітні моделі, щоб згодом ділитися досвідом з освітянами всієї країни.

Так, ліцеї-амбасадори профільної середньої освіти:

розроблятимуть стратегію свого розвитку, визначатимуть профілі й розроблятимуть курси за вибором для учнів;

стануть менторами для інших пілотних академічних ліцеїв.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Які терміни пілотування реформи

Робота відбуватиметься у два етапи:

I. Стратегування: червень – листопад 2024 року:

Розроблення стратегії розвитку закладів на наступні три роки.

Визначення профілю / профілів навчання й аналіз середовища: потреб громади та бізнесу.

Розроблення освітньої програми.

Запровадження управлінської програми (зовнішні та внутрішні комунікації, Charts Blog, фандрейзинг, проєктний менеджмент).

II. Зміни у старшій профільній школі згідно з новим Державним стандартом: Листопад – грудень 2024 року:

Опитування вчителів щодо їхньої готовності створювати курси за вибором – Січень – травень 2025 року;

Робота над створенням курсів / адаптуванням уже готових рішень. Завданням МОН і партнерів буде навчити вчителів створювати власні курси й допомогти їм розробити по 4 курси на кожну освітню галузь для 10 класу, які з вересня 2025 року упроваджуватимуть у пілотних ліцеях.

ІІІ. Презентація напрацювань, які ляжуть в основу масового пілотування, а згодом реалізації реформи – травень 2025 року:

Результати пілотування варто очікувати у 2026 – 2027 роках. А з 2027 року в Україні повноцінно запрацює мережа академічних ліцеїв, які пропонуватимуть учнівству вибір профілів, предметів та інтегрованих курсів та інтенсивно працюватимуть над профорієнтацією.

Детальніше про основні зміни, цілі, шляхи та дати впровадження цієї реформи читайте у матеріалі Освіти 24 "Реформа профільної середньої освіти: репетитори будуть не потрібні, кількість предметів зменшать" за посиланням.