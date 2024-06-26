Саму ж реформу реалізовуватимуть у 2027 році. Натомість зараз розпочали напрацювання стратегій розвитку 25 шкіл з усієї України, а невдовзі до них долучаться ще 5.
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МОН розпочало підготовку до пілотування реформи старшої школи
Ці заклади освіти першими розроблятимуть й апробуватимуть нові освітні моделі, щоб згодом ділитися досвідом з освітянами всієї країни.
Так, ліцеї-амбасадори профільної середньої освіти:
- розроблятимуть стратегію свого розвитку, визначатимуть профілі й розроблятимуть курси за вибором для учнів;
- стануть менторами для інших пілотних академічних ліцеїв.
Які терміни пілотування реформи
Робота відбуватиметься у два етапи:
I. Стратегування: червень – листопад 2024 року:
- Розроблення стратегії розвитку закладів на наступні три роки.
- Визначення профілю / профілів навчання й аналіз середовища: потреб громади та бізнесу.
- Розроблення освітньої програми.
- Запровадження управлінської програми (зовнішні та внутрішні комунікації, Charts Blog, фандрейзинг, проєктний менеджмент).
II. Зміни у старшій профільній школі згідно з новим Державним стандартом: Листопад – грудень 2024 року:
- Опитування вчителів щодо їхньої готовності створювати курси за вибором – Січень – травень 2025 року;
- Робота над створенням курсів / адаптуванням уже готових рішень. Завданням МОН і партнерів буде навчити вчителів створювати власні курси й допомогти їм розробити по 4 курси на кожну освітню галузь для 10 класу, які з вересня 2025 року упроваджуватимуть у пілотних ліцеях.
ІІІ. Презентація напрацювань, які ляжуть в основу масового пілотування, а згодом реалізації реформи – травень 2025 року:
Результати пілотування варто очікувати у 2026 – 2027 роках. А з 2027 року в Україні повноцінно запрацює мережа академічних ліцеїв, які пропонуватимуть учнівству вибір профілів, предметів та інтегрованих курсів та інтенсивно працюватимуть над профорієнтацією.