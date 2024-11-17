Наскільки ефективною буде ця реформа, розповів один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков в інтерв'ю 24 Каналу. І зазначив, що в теорії усе звучить дуже добре.

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Чи буде ефективною реформа старшої школи

Педагог каже: десятикласники зараз трохи нудьгують, бо іспити аж через рік. А так кожен зможе обрати профіль до душі.

Пройдаков при цьому зазначив: обрав би гуманітарний профіль, якби був старшокласником. І вивчав би медіаграмотність, сучасну літературу тощо. Але йому цікаво, хто викладатиме предмети поглибленого профілю? Чи для цього треба буде пройти перенавчання? Чи готова школа забезпечити цей профіль і взагалі всі, які є в теорії?

Я підозрюю, що деякі школи, щоб зберегти дітей, відкриють всі профілі, але якісно забезпечити їхнє викладання не факт, що зможуть. Та й питання оптимізації мережі шкіл для них дуже не просте,

– каже вчитель.

Важливо! Детальніше про основні зміни, цілі, шляхи та дати впровадження цієї реформи читайте у матеріалі Освіти 24 "Реформа профільної середньої освіти: репетитори будуть не потрібні, кількість предметів зменшать" за посиланням.

Але, за словами Пройдакова, якщо є школа, у якій навчається тридцять дітей і всі предмети викладає всього п'ять вчителів, і треба опалювати приміщення, то такий заклад освіти треба оптимізувати.

При цьому забезпечувати транспорт, аби діти могли їздити на навчання в інший населений пункт. Правда, опір на місцях шалений, тому треба усе правильно роз'яснювати,

– резюмував він.

Більше про проблеми у сфері освіти, виїзд старшокласників за кордон, зарплату вчителів та перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.