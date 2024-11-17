Насколько эффективной будет эта реформа, рассказал один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков в интервью 24 Каналу. И отметил, что в теории все звучит очень хорошо.

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Будет ли эффективной реформа старшей школы

Педагог говорит: десятиклассники сейчас немного скучают, потому что экзамены только через год. А так каждый сможет выбрать профиль по душе.

Пройдаков при этом отметил: выбрал бы гуманитарный профиль, если бы был старшеклассником. И изучал бы медиаграмотность, современную литературу и тому подобное. Но ему интересно, кто будет преподавать предметы углубленного профиля? Или для этого надо будет пройти переобучение? Готова ли школа обеспечить этот профиль и вообще все, которые есть в теории?

Я подозреваю, что некоторые школы, чтобы сохранить детей, откроют все профили, но качественно обеспечить их преподавание не факт, что смогут. И вопрос оптимизации сети школ для них очень не простой,

– говорит учитель.

Важно! Подробнее об основных изменениях, цели, пути и даты внедрения этой реформы читайте в материале Образования 24 "Реформа профильного среднего образования: репетиторы будут не нужны, количество предметов уменьшат" по ссылке.

Но, по словам Пройдакова, если есть школа, в которой учится тридцать детей и все предметы преподает всего пять учителей, и надо отапливать помещение, то такое учебное заведение надо оптимизировать.

При этом обеспечивать транспорт, чтобы дети могли ездить на учебу в другой населенный пункт. Правда, сопротивление на местах бешеное, поэтому надо все правильно разъяснять,

– резюмировал он.

Больше о проблемах в сфере образования, выезд старшеклассников за границу, зарплату учителей и переход на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.