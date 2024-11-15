Еще одним вызовом является постоянство образовательного процесса. Об этом один из лучших учителей мира 2023 годав Артур Пройдаков рассказал в интервью 24 Каналу.

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Какие сейчас есть проблемы в сфере образования Украины

Педагог отметил: очень хочется, чтобы был стабильный образовательный процесс, который не прерывает тревога.

Она создает дискомфорт: урок прерывается и уже дети думают не о каких-то учебных целях, а о своем, смотрят, откуда что летит и т.д,

– уточнил он.

При этом добавил, что на Сумщине, к примеру, вообще нет офлайн-образования.

Я заходил в школу, где работал 6 лет. Там нет никого. И пока нет даже предпосылок, что они вернутся. И вот в документах написано, что в школе учится тысяча детей, а в самой общине где-то до 200 находится,

– рассказал Пройдаков.

Дети, по его словам, получают образование онлайн, но находятся в других регионах или за рубежом.

А если условно завтра будет Победа, надо будет, чтобы эти дети возвращались. А не все вернутся. И это вызов,

– считает учитель.

Третий момент, по его словам, соотношение зарплата – мотивация учителей. Мотивация на местах проседает.

Четвертое: в Украине с 2027 года будут воплощать реформу старшей профильной школы. Не все школы понимают ее особенность и что это будут за изменения. Не все осознают, что будет 12-й класс,

– говорит Пройдаков.

И подчеркивает: это все надо объяснять доступным языком, а не просто показывать презентацию. Объяснить – как было, уже не будет. Будет или с 1-го по 9-й, или с 10-го по 12-й класс. Третьего не дано.

Больше о проблемах в сфере образования, выезд старшеклассников за границу, зарплату учителей и переход на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.