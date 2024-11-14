Во время полномасштабной войны многие педагоги вообще выехали за пределы государства. Сколько есть учителей в Украине сейчас, сообщит 24 Канал з ссылкой на Факты.
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Сколько учителей выехали за границу
В Министерстве образования и науки Украины проинформировали, что по состоянию на этот учебный год 5 410 педагогов находятся за рубежом. Большинство, 81%, продолжает преподавать дистанционно.
Интересно! Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив сообщил, что около 4% от общего количества ставок педагогов в Украине являются вакантными.
Сколько учителей работают в Украине
В школах Украины на сегодня работает 349 698 учителей (без учета совместителей).
Однако учителей некоторых предметов значительно не хватает. В частности, математики, информатики и английского языка.
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Учителя будут получать дополнительные выплаты
- С 1 января 2025 года в Украине вводят ежемесячную учительскую доплату к зарплате педагогам.
- С 1 сентября педагоги будут получать уже по 2000 гривен.
- Доплаты предусмотрены для всех педагогических работников школ, а именно: учителей, психологов, руководителей кружков и тому подобное.
- Средства на выплаты заложили в государственный бюджет на 2025 год.
- Для почти полмиллиона школьных работников предусмотрели 12 миллиардов гривен.
- Выплаты установили на время действия военного положения, а также в течение того года, когда его отменят.